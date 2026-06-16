Böses Gerücht um Hugh Jackman und Sutton Foster: Es soll schon jetzt heftig kriseln

Die Schauspieler Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness gaben 2023 seine Trennung bekannt. Jackman hat sich inzwischen zu seiner neuen Partnerschaft mit Sutton Foster bekannt - nachdem Gerüchte um eine außereheliche Affäre der beiden über längere Zeit kursiert waren. Jüngsten Berichten zufolge soll es in der noch verhältnismäßig jungen Beziehung nun allerdings kriseln. Angeblich sollen Jackman und Foster Schwierigkeiten damit haben, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Die Romanze sei ins Stocken geraten, heißt es.

Angebliche Beziehungskrise wegen vollen Terminkalenders Wie ein namentlich nicht genannter Insider gegenüber Woman's Day behauptet, soll es dem Paar an gemeinsamer Zeit fehlen. Jackmans berufliches Pensum sei zu einem Problem geworden. Foster habe inzwischen Verständnis für die Ex-Frau des "Wolverine"-Stars, so die Quelle. Auch Deborra-Lee Furness musste im Laufe ihrer 27-jährigen Ehe mit Jackman oft ohne ihren Partner auskommen, wenn dieser mit Dreharbeiten beschäftigt war. "Workaholic" Jackman soll kaum Zeit für Beziehung haben "Hugh ist ein Workaholic, und sie [Foster] beginnt zu verstehen, wie einsam sich Deb zeitweise gefühlt haben muss", zitiert Woman's Day den Insider. Auch Sutton sei neben der Erziehung ihrer neunjährigen Tochter, die die sie mit ihrem Ex-Mann Ted Griffin teilt, und auch beruflich stark eingespannt - was für Beziehung in Summe eine Belastungsprobe darstellen soll. "Sutton fällt es schwer, Hugh bei so vielen Veranstaltungen zu begleiten, und er lädt sie zu jeder einzelnen ein", fährt die Quelle fort. Aktuell sollen sich Foster und Jackman "nur flüchtig" sehen.