Hugh Jackmans 29-Millionen-Dollar-Schritt, um Verbindungen zu Ex-Frau zu kappen
Die Schauspieler Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness gaben 2023 seine Trennung bekannt. Jackman hat sich inzwischen zu seiner neuen Partnerschaft mit Sutton Foster bekannt - nachdem Gerüchte um eine außereheliche Affäre der beiden über längere Zeit kursiert waren.
Spätestens bei der diesjährigen Met-Gala, bei der sich der "Wolverine"-Star und Sutton Seite an Seite präsentiert hatten, wurde ihre Beziehung offiziell besiegelt.
Jackman und Furness: Diese Immobilie soll sie künftig nicht mehr verbinden
Zuvor soll Jackman Berichten zufolge aber noch einen essenziellen Schritt unternommen haben, um sich von seiner Ex-Frau endgültig zu lösen. Der Schauspieler bot nur wenige Wochen vor seinem großen Met-Gala-Auftritt eine der Immobilien, die er einst zusammen mit Furness bewohnt hatte, zum Verkauf an.
Am 31. März kam das exklusive New Yorker Apartment des Ex-Paares wieder auf den Markt. Für rund 29 Millionen US-Dollar ist die Immobilie zu haben, nachdem sie zuvor für 39 Millionen schon einmal zum Verkauf angeboten worden war.
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Vermögen soll aufgeteilt werden
Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness haben sich Berichten zufolge einvernehmlich über die Aufteilung ihres in geschätzten Vermögens von 387 Millionen Dollar und ihres millionenschweren Immobilienportfolios geeinigt. Obwohl ihre Scheidung im Juni 2025 rechtskräftig wurde, ist die Aufteilung ihres gemeinsamen Vermögens jüngsten Berichten zufolge noch nicht ganz abgeschlossen.
Die Daily Mail hatte im März 2025 berichtet, dass Jackman und Furness sich bereits darauf geeinigt hätten, wer welche Immobilien in den USA, England und Australien erhält. Damals hieß es, dass Jackman eine Eigentumswohnung in Chelsea, Manhattan, und ein luxuriöses Anwesen in Bondi Beach, Australien, behalten werde. Welche Immobilien Furness behalten sollte, wurde in dem Bericht nicht konkret erwähnt.
Die Neu-Listung ihres New Yorker Penthouses auf dem Immobilienmarkt wird als weiterer klarer Schritt in eine monetär getrennte Zukunft gedeutet.
Seit 1996 waren Jackman und Furness verheiratet. Wenige Monate vor der Bekanntgabe ihrer Trennung nach 27 Ehejahren hatten die beiden australischen Schauspieler angefangen, auch schon ihr "Traumhaus" zu vermieten - was bereits damals Spekulationen angeheizt hatte, dass sich möglicherweise eine Scheidung anbahnt.
Sechs Jahre hatte das Ex-Paar damit verbracht, das Anwesen zu renovieren. "Das war mein Lebenstraum", erzählte Deborra-Lee 2021 in einem Interview mit Architectural Digest über das Haus. "Es ist wie: Bucket List, haken Sie es ab. Ich habe es gemacht und es hat mir sehr gut gefallen."
Das Ex-Paar, das sich zwei erwachsene Kinder teilt, hatte seit Ende der 90er-Jahre eine Reihe von Luxus-Immobilien in Australien und den USA erworben.
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