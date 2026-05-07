Hugh Jackmans 29-Millionen-Dollar-Schritt, um Verbindungen zu Ex-Frau zu kappen

Die Schauspieler Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness gaben 2023 seine Trennung bekannt. Jackman hat sich inzwischen zu seiner neuen Partnerschaft mit Sutton Foster bekannt - nachdem Gerüchte um eine außereheliche Affäre der beiden über längere Zeit kursiert waren.

Spätestens bei der diesjährigen Met-Gala, bei der sich der "Wolverine"-Star und Sutton Seite an Seite präsentiert hatten, wurde ihre Beziehung offiziell besiegelt.

Jackman und Furness: Diese Immobilie soll sie künftig nicht mehr verbinden

Zuvor soll Jackman Berichten zufolge aber noch einen essenziellen Schritt unternommen haben, um sich von seiner Ex-Frau endgültig zu lösen. Der Schauspieler bot nur wenige Wochen vor seinem großen Met-Gala-Auftritt eine der Immobilien, die er einst zusammen mit Furness bewohnt hatte, zum Verkauf an.

Am 31. März kam das exklusive New Yorker Apartment des Ex-Paares wieder auf den Markt. Für rund 29 Millionen US-Dollar ist die Immobilie zu haben, nachdem sie zuvor für 39 Millionen schon einmal zum Verkauf angeboten worden war.

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