Größer als manche Villa: Hugh Jackmans' und Furness' Penthouse zum Schnäppchenpreis

Seit rund vier Jahren versuchen Hugh Jackman und seine Ex-Frau, Schauspielerin Deborra-Lee Furness, Berichten zufolge ihr exklusives Penthouse zu verkaufen. Bisher ohne Erfolg. Inzwischen wurde der Preis für die erlesene Immobilie erheblich gesenkt. Preis um zehn Millionen gesenkt Der "Wolverine"-Star und seine Ex-Frau hatten 2023 ihre Trennung bekannt gegeben. Ihr gemeinsam erstandenes Apartment in der Perry Street 176 in New York sollen sie 2022 erstmals zum Kauf angeboten haben. Damals sollen sie noch knapp 39 Millionen US-Dollar verlangt haben. Nun steht das Penthouse nach einem Preisnachlass von zehn Millionen Dollar erneut zum Verkauf.

Laut Grundbucheintragungen sind Jackman und Furness nach wie vor Eigentümer der Immobilie, berichtet die New York Post. Das Ex-Paar hatte die Wohnung 2008 für 21 Millionen gekauft. Einblicke in Jackmans und Furness' "gläsernes Refugium" Den potenziellen Käufer erwartet der US-Zeitung zufolge ein "gläsernes Refugium", das sich über drei Etagen erstreckt. Die geräumige Wohnung ist dabei größer als so manches Haus. Gut 1.000 Quadratmeter Wohnfläche warten auf den neuen Besitzer.

Die Raumaufteilung erinnert dabei eher an eine Villa als an ein Apartment. In den unteren Etagen sollen sich mehrere Schlafzimmer befinden. Das oberste Stockwerk beinhalte eine Master-Suite mit Spa-Bad, Sauna und Ankleidebereichen. Auch ein eigener Fitness-Bereich ist Teil des Inventars. Das Penthouse befindet sich in einem vom preisgekrönten Architekten Richard Meier entworfenen Gebäude, der auch die Innenräume gestaltet hat. "Er hatte die Inneneinrichtung der Wohnung bereits für den Vorbesitzer entworfen", so die zuständige Maklerin gegenüber der New York Post, die auch Fotos vom Inneren der Immobilie veröffentlicht hat (zu sehen hier). Weitere Einblicke erhalten Sie hier: