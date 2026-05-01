Ghosting und Liebes-Aus via Fax: Die kaltblütigsten Promi-Trennungen

Für viele ist es ein absolutes No-Go: Schluss machen per SMS. Doch beim Beenden einer Partnerschaft kann man auch sonst einiges falsch machen. Eiskalt abserviert: Die brutalsten Promi-Trennungen Auch Stars sind vor bitteren Beziehungsbrüchen nicht gefeit. Einige erlitten die Trennungen von ihren ehemaligen Partnern auf besonders schmerzhafte und bösartige Weise. Britney Spears und Justin Timberlake Britney Spears und Justin Timberlake hatten sich in den 90er-Jahren als Teenager in der US-Kindersendung "Mickey Mouse Club" kennengelernt. Von 1999 bis 2002 waren sie ein Paar. In ihren Memoiren "The Woman in Me - Meine Geschichte" behauptet Spears, sie sei von Timberlake schwanger gewesen. Sie habe ihn sehr geliebt und gehofft, sie würden "eines Tages eine richtige Familie werden". Doch der Sänger habe das Kind nicht gewollt, sie seien zu jung dafür gewesen, schreibt Spears. Sie hätten sich zu einer Abtreibung entschlossen. Später habe sich Timberlake mehr und mehr distanziert und die Beziehung per SMS beendet. Sie sei danach "am Boden zerstört" gewesen. Ben Affleck und Jennifer Lopez Von Juni 2002 bis Jänner 2004 gaben Ben Affleck und Jennifer Lopez in ihrem ersten Beziehungsanlauf das glamouröse Traumpaar. Das Ende ihrer früheren Romanze fiel aber nicht ganz so glanzvoll aus: Affleck sagte seine geplante Hochzeit mit Lopez angeblich kurzfristig ab. Affleck und Lopez haben einander dann aber doch noch eine zweite Chance gegeben und Jahre später doch noch geheiratet. Das Liebesglück war nicht von Dauer. 2024 reichte Lopez die Scheidung ein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MICHAEL TRAN / MICHAEL TRAN Jennifer Lopez und Ben Affleck haben es zwei Mal miteinander versucht

Daniel Day-Lewis und Isabelle Adjani Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis hat seine Langzeitfreundin, die französische Schauspielerin Isabelle Adjani, schwanger sitzen gelassen. Kurz nachdem er erfahren hatte, dass sie ein Kind von ihm erwartet, checkte er in eine Klinik ein. Adjani besuchte Day-Lewis dort noch einmal - sah ihn danach aber nie wieder. "Er hat mir nie gesagt, dass es vorbei war. Ich wünschte, er hätte es getan. Ich bin jemand, der Klarheit braucht", erzählte sie in 1996 einem Interview.

Matt Damon und Minnie Driver Ein Jahr lang waren Matt Damon und Minnie Driver zusammen, als Damon das Liebes-Aus in der Show von Talkikone Oprah Winfrey verkündete. Nach eigenen Angaben erfuhr auch Driver erst da von der Trennung. "Es schien ein gutes Forum für ihn, der Welt zu verkünden, dass wir nicht mehr zusammen sind - was ich sehr unangebracht fand", erzählte sie später. Lily Collins Lily Collins hat mit "Ghosting" schlechte Erfahrungen gemacht. Wie die Tochter von Sänger Phil Collins verriet, ist es ihr schon öfter passiert, dass sich ein Typ plötzlich nicht mehr bei ihr gemeldet hat. "Es gab Zeiten, in denen ich (bei Dates) dachte, wir hätten eine tolle Zeit und dann habe ich nie wieder von dem Kerl gehört." Das sei ihr schon mal nach nur einem, aber auch nach mehreren Treffen und sogar nach einem Monat voller Dates passiert. "Ich würde es vorziehen, wenn die Leute ehrlich zu mir wären, da ich es auch bin", sagte sie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/BLANCA CRUZ / BLANCA CRUZ Lily Collins wurde geghostet

Charlize Theron und Sean Penn Charlize Theron soll Sean Penn ebenfalls geghostet und wochenlang nicht reagiert haben, als er mit ihr Kontakt aufnehmen wollte - bis Penn einsah, dass es vorbei war. "Charlize antwortete nicht auf seine Anrufe und SMS. Sie hat einfach den Kontakt abgebrochen", behauptet ein Insider gegenüber Us Weekly. Taylor Swift und Joe Jonas Im Alter von 18 Jahren war Taylor Swift mit "Jonas Brothers"-Sänger Joe Jonas zusammen. Kurz nachdem ihre Beziehung öffentlich wurde, verkündete Swift ihre Trennung von Jonas in der "The Ellen DeGeneres Show". Dabei konnte sie sich in der Sendung einen kleinen Seitenhieb gegen ihn nicht verkneifen: "Irgendwann werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr an den Jungen erinnern, der mit mir innerhalb von 25 Sekunden übers Telefon Schluss gemacht hat." 2019 sprach die Sängerin über ihre Aussagen in der Sendung und sagte: "Wir lachen heute darüber."