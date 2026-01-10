Promis unzensiert: User packen über schockierende Begegnungen mit Stars aus

Einmal im Leben einen Star treffen - das wünschen sich viele. Nicht immer geht eine derartige Begegnung zwischen Promi und Fan aber so aus, wie man sich das gerne ausmalen würde. Auf der Plattform Reddit teilen User und Userinnen ihre schrägsten Aufeinandertreffen mit waschechten Hollywood-Stars. Promi-Begegnungen, die nach hinten los gingen Mariah Carey Carey, die in den Medien oftmals als Diva bezeichnet wird, machte ihrem Namen einst in einem Restaurant offenbar alle Ehre. "Sie wurde in einem Bereich platziert, der vom Rest des Lokals abgeschottet war (...). Als der Kellner ihr Fragen stellte, sagte sie kein Wort. Sie nickte nur mit dem Kopf oder schüttelte ihn, sprach aber nicht mit meinem Kollegen. Sie wollte nicht, dass jemand durch ihren kleinen 'persönlichen Bereich' des Restaurants geht, es sei denn, es musste so sein. Dann bestellte sie ein paar Dinge, die ihre Kinder nicht einmal angefasst haben - also wurden sie wieder weggeworfen. Außerdem wollte sie ihr alkoholisches Getränk mitnehmen, was nicht erlaubt ist. Immerhin hat sie 20 Prozent Trinkgeld gegeben", schreibt ein Reddit-User über seine Begegnung mit Carey.

Julia Roberts Einem anderen User ist eine andere Begegnung sauer aufgestoßen - nämlich jene mit: "Julia Roberts! Ich habe mit ihr an einem Fotoshooting gearbeitet und alles was ich sagen kann, ist 'wow'. Von dem Moment an, in dem sie auftauchte bis zu jenem, in dem sie ging, schrie sie alle an. Absolut unhöflich zu den nettesten Leute, die ihr nichts getan haben, und ihr Verhalten nicht verdienten. Anscheinend verhält sie sich immer so, wenn sie keine Kameras um sich hat." Liv Tyler Damit diese Liste nicht zu trist wird: Ein Reddit-Nutzer erzählte von Orlando Bloom, der mit gutem Beispiel voranging: "Ich habe (Anm.: Schauspielerin) Liv Tyler gesehen, wie sie in eine Kunstausstellung im MOMA (Anm: Museum of Modern Art in New York) gehen wollte, die jeweils nur eine Person nach der anderen betreten drufte. Die Wartezeit betrug buchstäblich vier bis fünf Stunden (...). Liv Tyler drängte sich vor und erzählte der Wache, dass sie die Nächste sei. Der Mann sagte ihr, dass dies nicht der Fall sei; dass Ausnahmen für vielbeschäftigte Leute oder VIPs zwar im Voraus gemacht werden könnten, aber dass sie ohne Anmeldung nicht einfach vor allen Leuten dran käme. Sie (...) begann mit ihm zu streiten und stürmte davon. Ungefähr 20 Minuten später tauchte Orlando Bloom auf. Der Wachmann sagte ihm dasselbe und Bloom entgegnete: 'Das ist fair, ich verstehe es total.' Die Zeit vertrieb er sich danach mit Autogramme-schreiben."

Kevin James Auch Schauspieler Kevin James dürfte einst seine Manieren am Eingang eines Restaurants abgegeben haben. "Mein Freund bediente ihn als Kellner und als er fragte, ob er etwas trinken möchte, antwortete er: 'Man hat dir doch gesagt, du sollst nicht mit mir sprechen.' Anscheinend informierte sein Sicherheitspersonal alle Kellner, dass sie Abstand zu ihm halten sollen", berichtete ein weiterer Reddit-User.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © boroviczeny stephan Kevin James