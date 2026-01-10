Ihre Hände zitterten: Royal-Fotograf über schlimmstes Shooting mit Kate

Das Paar, das sich Anfang der 2000er-Jahre an der Universität St. Andrews kennengelernt hatte, verlobte sich im Oktober 2010 während eines privaten Urlaubs in Kenia.

So plauderte einmal der königliche Fotograf Arthur Edwards darüber aus dem Nähkästchen, wie nervös Prinzessin Catherine bei ihrem Verlobungsfototermin mit Prinz William im Jahr 2010 gewesen ist.

Sie gilt als die große Hoffnungsträgerin des britischen Königshauses, wird als das beliebteste Mitglied der Royal-Family hoch geschätzt und hat am Freitag, dem 9. Jänner ihren 44. Geburtstag gefeiert - doch Prinzessin Kate ist nicht immer schon der Medienprofi gewesen, als den man sie inzwischen kennt.

Die Verlobung wurde am 16. November 2010 öffentlich bekannt gegeben. Nach der Bekanntgabe trat das Paar vereint ins Rampenlicht, um den Verlobungsring zu präsentieren - und Catherine soll Berichten zufolge sehr nervös gewesen sein, vor die wartenden Pressevertreter zu treten.

Auch Arthur Edwards war bei dem Termin anwesend, um Fotos von dem verliebten Thronfolgerpaar zu machen.

Kate habe schlimmes Lampenfieber gehabt und sei derart verunsichert gewesen, berichtete er. William habe schließlich die Hand seiner Verlobten halten müssen, damit Edwards eine Nahaufnahme des Verlobungsringes gelingen konnte, während das verliebte Paar vor den wartenden Fotografen für die historischen Aufnahmen posierte.

Kate: "Es ist natürlich nervenaufreibend"

"Sie war so nervös, ihre Hand zitterte. Er [William] musste ihre Hand festhalten, damit ich sie fotografieren konnte", erzählte der Profi-Fotograf laut express.uk.co..

Später gab Kate zu, dass sie vor ihrer neuen öffentlichen Rolle eingeschüchtert war. "Es ist natürlich nervenaufreibend, weil ich mich damit nicht wirklich auskenne", erklärte Catherine über ihre Schwierigkeiten damit, im Rampenlicht zu stehen. Dann fügte sie pflichtbewusst hinzu: "Ich bin bereit, schnell zu lernen und hart zu arbeiten."