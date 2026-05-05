Nach Eklat im Vorfeld: Sanchez und Bezos für "schlechteste Met Gala aller Zeiten" kritisiert

Stars wie Madonna, Rihanna, Heidi Klum, Kim Kardashian, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz, Lena Dunham, Bad Bunny und Cher haben bei der New Yorker Met-Gala die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung gefeiert. Der Dresscode des Spektakels im Metropolitan Museum lautete in diesem Jahr "Mode ist Kunst". Mehrere Stars machten die Party zum Familienfest: Schauspielerin Nicole Kidman brachte ihre Tochter Sunday Rose mit, Sängerin Beyoncé posierte mit Ehemann Jay-Z und Tochter Blue Ivy. Gastgeberin der alljährlichen Benefiz-Gala war auch in diesem Jahr wieder Anna Wintour, die viele Jahre lang Chefin der US-Modezeitschrift Vogue war.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Kritik an Geldspende für Met-Gala Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos haben laut Page Six mindestens 10 Millionen Dollar für das Sponsoring der Met Gala am Montagabend gezahlt. Damit sicherte sich das Milliardärspaar Anna Wintours Gunst. Die beiden sind außerdem Ehrenvorsitzende der Gala. Ihre finanzielle Beteiligung sorgte jedoch vorab für erheblichen Gegenwind.

Viele äußerten im Vorfeld des Mode-Events ihre Empörung über die Beteiligung des Amazon-Milliardärs und seiner Frau, die mit ihrer saftigen Spende einen Großteil der Veranstaltung finanzierten. Doch für viele in der Modewelt widerspricht Wintours Annäherung an Amerikas Milliardärspaar dem, wofür die Met Gala steht. "Ich bin untröstlich", sagte eine namentlich nicht genannte Fashion-Insiderin gegenüber Page Six. Sie kritisierte Bezos und Sanchez" Vorgehen, "sich in die Gunst von Anna und der Met einzukaufen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANGELA WEISS / ANGELA WEISS Nicole Kidman, Lauren Sánchez und Anna Wintour bei der Met-Gala 2026.

"Für mich geht es nicht nur um die Gala, sondern sie spiegelt einen umfassenderen Wandel in der Welt wider, in der wir leben", sagte Stephanie Winston Wolkoff, die ehemalige Eventplanerin der Vogue. "Es gab eine Zeit, da war der Zugang zu Orten wie der Met Gala oder auch nur zu den Seiten der Vogue nicht einfach zu erlangen, sondern etwas, das man sich durch Einfluss, Arbeit und Wirkung erarbeitete. Es vermittelte ein Prestige, das man sich verdient hatte, nicht als bloße Transaktion." Als die Met Gala begann, machten zudem zahlreiche enttäuschte Fans ihrem Ärger auf Social Media Luft und bezeichneten die diesjährige Ausgabe des Mode-Events als die schlechteste aller Zeiten. Kritisiert wurden Outfits sowie Gästeliste. Viele bekannte Namen, die zuvor Stammgäste bei der Met Gala waren, wie Zendaya und Billie Eilish, fehlten. Stattdessen waren zahlreiche Social-Media-Stars, Spielerfrauen, Models und Geld-Erben anwesend. "Ball der Milliardäre" "Die Met Gala hat aufgehört, ein erstrebenswertes Event zu sein, und ist zu einem Zirkus für Millionäre geworden", hieß es auf X (ehemals Twitter) unter anderem. "Ach, die Met Gala – die Gelegenheit für Multimillionäre, mein gesamtes Erspartes für ein bisschen Spaß und Aufmerksamkeit auszugeben", lästerte ein anderer User.