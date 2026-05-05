Met Gala 2026: Viel Kritik und wenige Highlights
Stars wie Rihanna oder Margot Robbie kamen trotz Kritik an Jeff Bezos als Sponsor. Auf der Met Gala gibt es wohl auch Werbeverträge einzuhalten.
Offiziell stand der Abend im Metropolitan Museum of Art unter dem Motto „Fashion Is Art“. Die dazugehörige Ausstellung rückte Mode als Objekt und Skulptur ins Zentrum. Viele Gäste zeigten sich als Figuren aus Gemälden oder nahmen Anleihen an Statuen. Die vielen Entwürfe zu dem Thema, die Kim Kardashian oder Beyonce als Co-Gastgeberin sind allerdings Nebensache, seit der Protest gegen die diesjährigen Geldgeber der Gala in New York das gesamte Stadtbild betrifft.
Am Tag selbst wurde demonstriert. Parallel dazu wurden Slogans und Videos auf Fassaden projiziert, darunter auch in unmittelbarer Nähe von Immobilien, die Jeff Bezos zugeschrieben werden.
Der Anlass: Jeff Bezos, Amazon-Chef und einer der reichten Menschen der Welt, und seine Ehefrau Lauren Sanchez Bezos treten als Hauptsponsoren des Abends auf. Die Kritik: Jetzt könne man sich mit Geld alles kaufen, auch Zugang zur einer Modeparty, in der es früher tatsächlich einmal um Kreativität und Mode als Kunst gegangen war.
Nur noch ein Werbe-Event für Luxuslabels?
Wintours Gästeliste war vor einigen Jahren tatsächlich noch viel diverser und sie war nicht unmittelbar abhängig davon, wie honorig der Gast ist. Heute gibt es ausschließlich Promis und die größten Luxushäuser auf der Gala zu sehen.
Taraji P. Henson oder „Sex and the City“-Star Cynthia Nixon unterstützten den Boykott, der in New York schon vorab durch Plakate zu sehen war, Titeln wie „You Can’t Buy Cool“, „Labor Is Art“. Die Met Gala wurde dieses Jahr ungewöhnlich politisch, auf dem roten Teppich selbst ließ man sich nicht viel davon anmerken.
Wohl auch, weil Stars wie Margot Robbie oder ASAP Rocky auch gut bezahlte Werbeverträge mit Marken einzuhalten haben - in maßgeschneiderten Kleidern, um maximale Aufmerksamkeit in den Medien zu erzeugen.
Die Stargäste und Kleider der Met Gala
Beyonce in einem Skelettkleid von Olivier Rousteing, der seit Kurzem nicht mehr bei Balmain tätig ist.©APA/AFP/ANGELA WEISS
Erinnert an ihr Halloween-Fest: Heidi Klum fast nicht zu erkennen, inspiriert von der "zeitlosen Schönheit von Veiled Vestal von Raffaelle Monti".©EPA/SARAH YENESEL
Kim Kardashian zollt mit dem Outfit Kate Moss auf einem Foto der Nullerjahre Tribut. Künstler Allen Jones schuf das Korsett.©EPA/SARAH YENESEL
Goldig: Margot Robbie - wie so oft - in Chanel.©EPA/SARAH YENESEL
Cardi B zeigt sich voluminös in Marc Jacobs©APA/AFP/ANGELA WEISS
Suki Waterhouse in Michael Kors. Das Kleid wurde von Terracotta Statuen inspiriert.©EPA/SARAH YENESEL
Rihanna trägt Maison Margiela Couture by Glenn Martens, ihr Mann ASAP Rocky Chanel, er ist Testimonial der Marke.©EPA/SARAH YENESEL
Fransig: Teyana Taylor in und mit Haider Ackermann, der für Tom Ford als Chefdesigner fungiert.©EPA/SARAH YENESEL
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