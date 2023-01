Hugh Jackman über den peinlichsten Moment seiner gesamten Schauspielkarriere

Hollywoodstar Hugh Jackman hat in einem Interview mit dem Magazin Vogue über den wohl unangenehmsten Moment seiner Karriere gesprochen. "Ich habe mir auf der Bühne in die Hose gemacht. Es war der Oberhammer", so der Schauspieler. "Ein Arzt sagte mir, ich sei dehydriert, also habe ich damals nach Anweisung sehr viel Wasser getrunken."

Pipi-Panne auf der Bühne

Er habe damals als Bösewicht Gaston in "Die Schöne und das Biest" auf der Bühne gestanden - und "in meinen roten Strumpfhosen im Grunde die Wahl gehabt, mich anzumachen oder nicht zu singen". Jackman porträtierte Gaston 1995 in der Broadway-Adaption des Disney-Films.