Howard Carpendale: "Dieses Unsoziale macht mich nachdenklich und traurig"

Schlagersänger Howard Carpendale (75) ist von der gesellschaftlichen Entwicklung in der Corona-Zeit teilweise enttäuscht. Es sei ein anderes Deutschland als noch vor 20 Jahren. "Als ich hierhergekommen bin, war Deutschland eine stabile Größe und es gab einen großen Zusammenhalt. Heute schaut keiner mehr nach links oder rechts", sagte Carpendale der Deutschen Presse-Agentur. "Dieses Unsoziale macht mich nachdenklich und traurig."

Howard Carpendale lobte deutsche Politik

Der in Südafrika geborene Musiker ("Ti Amo", "Hello Again") hatte die deutsche Politik und Bevölkerung vor einem Jahr noch für den Umgang mit der Corona-Krise gelobt. "Es gibt kaum ein anderes Land, das besser mit diesem Umstand umgegangen ist", sagte er damals.