Horst Lichter über Rares und Wahres: "Ich bin demütiger geworden"

Auch der Tod seiner Mutter 2014 hat den launigen TV-Mann sehr geprägt. Das war der Zeitpunkt, an dem er sein Leben geändert hat, nur mehr machen wollte, was ihn wirklich erfüllt. „Meine Mutter war eine sehr starke Persönlichkeit. Das habe ich schon als kleines Kind wahrgenommen. Sie war auf der einen Seite eine tolle Mutter, war aber auch wahnsinnig stark, weil sie kein einfaches Leben hatte. Ich war immer der Überzeugung, meine Mutter wird Minimum 95 Jahre, und es war für mich fast undenkbar, dass sie früher geht. Sie hat weder geraucht, noch Alkohol getrunken, immer gearbeitet und sich auch gut ernährt. Dass so ein Mensch dann plötzlich Lungenkrebs bekommt, hat mich wachgerüttelt“, meint er. Nach drei Monaten „unendlichen Leidens“ ist sie in seinen Armen eingeschlafen.

„Ich hatte lange Zeit auch fast die Hoffnung verloren, dass ich wieder lustig sein und Blödsinn machen kann. Du hast keine Mama, keinen Papa mehr. Du bist der Älteste, du bist jetzt der Opa“, erinnert der Moderator sich.