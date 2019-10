Publikumsliebling Horst Lichter hat jetzt seine ROMY

Just im Moment seines Triumphes bei der ROMY in der Wiener Hofburg im April konnte der sympathische Schnauzbart nicht dabei sein: Gegen stärkste Konkurrenz (z. B. Helene Fischer) hatte Koch, Moderator und Komödiant Horst Lichter die Publikumswahl in der Kategorie Show und Unterhaltung für sich entscheiden können. Doch wegen der Aufzeichnung von "Bares für Rares" im XXL-Format – nächste Ausgabe übrigens am 27. November, um 20.15, im ZDF - musste er damals in Schwerin bleiben.

Anlässlich der Arbeiten von ServusTV an der Österreich-Ausgabe von „Bares für Rares“ (mit Roland Gruschka, zu sehen am 1., 8. und 15. Dezember) wurde das nun nachgeholt. ROMY-Schöpfer Rudi John überreichte die goldene Statuette - von Gutachterin Gabriela Breisach als „unbezahlbar“ eingestuft. "Am liebsten würde ich Euch jetzt alle umarmen", sagte Lichter an seine Fans gewandt.