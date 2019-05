Schwerin statt Wien: ROMY-Gewinner Horst Lichter bittet zur Trödelshow

Es war ein für viele überraschendes Ergebnis der diesjährigen ROMY-Publikumswahl 2019. Koch, Moderator und Komödiant Horst Lichter konnte das Voting in der Kategorie Show und Unterhaltung für sich entscheiden. Nach Wien zur glanzvollen Gala in der Hofburg, das war von Anfang an klar, konnte er nicht anreisen. Denn der rote Teppich war zeitgleich an diesem Wochenende im April auch vor dem Schloss Schwerin ausgelegt: für die Raritätenbesitzer. Was Lichter, den sieben Händlern und den vier Experten dort so unter die Augen kam, das zeigt das ZDF in einer XXL-Fassung der Trödelshow "Bares für Rares" am Mittwoch, 22. Mai, um 20.15 Uhr. Die Freude über die Sehergunst in Österreich war aber bei Lichter trotzdem groß - Anwesenheit hin oder her.