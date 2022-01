Horst Lichter ließ sich von Schicksalsschlägen nie unterkriegen

Und gibt es auch irgendetwas, was der beliebte TV-Mann heute vielleicht ganz anders machen würde? „All das, was ich in meinem Leben gemacht habe, gut wie böse, schlecht wie hervorragend, alles, was ich erlitten habe, alles, was passiert ist, hat dazu geführt, heute der sein zu dürfen, der ich bin. Und den Horst heute mag ich! Wäre irgendetwas anders gelaufen, weiß ich nicht, ob er so geworden wäre, wie er ist, wie ich ihn jetzt mag. Ich spreche übrigens normalerweise nicht von mir in der dritten Person, aber bei Beantwortung dieser Frage muss ich es tun“, so Lichter im Interview mit Focus.