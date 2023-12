Hollywoodstar Tom Hanks: Seltenes Foto mit Sohn Chet

Mutter des 33-Jährigen ist die Schauspielerin und Sängerin Rita Wilson, die seit 1988 mit Tom Hanks verheiratet ist. Er habe doppelt so hart arbeiten müssen, weil ohnehin jeder davon ausgehe, dass ihm alles in den Schoß gefallen sei, gab Chet 2019 im Interview mit TooFab an. Dies sei aber in der Realität nicht der Fall: "Alles was ich habe, habe ich mir selber erarbeitet. Ich musste rausgehen und für jede Rolle vorsprechen. So wieder jeder andere auch", sagt er. "Es ist nicht so, dass ich einen Telefonanruf mache und sofort alles bekomme. So funktioniert das nicht."

Tom Hanks als Vater: Fluch und Segen zugleich

Chet wisse zudem, dass sein Vater theoretisch in der Lage wäre, ihm jede Rolle zu verschaffen. Bringen würde das aber beiden nichts: "Er könnte es tun, aber er wird es nicht tun. Und selbst wenn, es wäre eine dumme Idee. Wenn ich es nicht geschafft habe, mir den Job zu besorgen, würde ich mich so selber in eine Situation begeben, für die ich noch nicht bereit war."

Für Papa Hanks gab es damals Lob: "Ich liebe meinen Vater, er ist ein toller Mann, ein großartiger Schauspieler. Ich bin also in einer guten Position". Wäre da nicht ein großes "Aber". Klagen könne er nicht, und dennoch scheint das Leben als Star-Spross auch seine Schattenseiten mit sich zu bringen. Es sei Fluch und Segen zugleich, erklärte der Schauspieler ("Empire", "Shameless"). "Selbst wenn ich morgen ein Heilmittel gegen Krebs erfinden würde, würde überall geschrieben werden, dass "der Sohn von Tom Hanks ein Heilmittel gegen Krebs entdeckt hat", ergänzte er.