Hollywoodstar Tom Cruise mit französischem Orden ausgezeichnet

Cruise ist mit dem französischen Ritterorden für Kunst und Literatur ausgezeichnet worden. Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati sprach dem Star ihre Glückwünsche zu dem Orden "Chevalier des Arts et des Lettres" aus.

Auf der Plattform X postete sie ein Foto, auf dem sie gemeinsam in die Kamera strahlen. Cruise trägt die Auszeichnung an seinem Hemd. Dati verwies unter anderem auf den Film "Mission: Impossible - Fallout" (2018), den Cruise teilweise in Paris gedreht hatte.