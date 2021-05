Hollywoodstar Robert De Niro bei Dreharbeiten verletzt

Robert De Niro hat sich laut Medienebrichten bei Dreharbeiten am Set seines neuen Film "Killers of the Flower Moon" am Bein verletzt. Genaue Details sind bislang nicht bekannt.

Wie TMZ berichtet, sei der 77-Jährige nach New York geflolgen, wo er am Freitag einen Arzt aufsuchen werde. Derzeit sei unklar, ob seine Verletzung die Produktion des mit Spannung erwarteten Films verzögern könnte. Ein Sprecher De Niros gab gegenüber Fox News an, dass eine zweiwöchige New York-Reise unabhängig von seiner Verletzung eingeplant gewesen wäre und daher keine Auswirkungen auf den Dreh zu erwarten wären.

Ausmaß der Verletzung unklar

TMZ schreibt indes unter Berufung auf eine produktionsnahe Quelle, dass der Crew mitgeteilt worden sei, am Freitag einen freien Tag zu haben - was darauf hinweisen könnte, dass De Niro möglicherweise doch Szenen zu drehen gehabt hätte.