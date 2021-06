Hollywoodstar Blake Lively trauert um Vater Ernie

Der Vater von Hollywoodstar Blake Lively, Schauspieler Ernie Lively, ist tot. Er verstarb am 3. Juni im Alter von 74 Jahren in Los Angeles, wie das People-Magazin berichtet. Ein Sprecher Livelys hat die Nachricht bestätigt. Demnach sei die Todesursache Herzversagen gewesen. Lively wirkte im Laufe seiner langen Karriere in einer Vielzahl an Produktionen mit - darunter in der Serie "The Waltons" und "Akte X".