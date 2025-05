Hollywoods Lieblingsduos: Schauspieler, die immer wieder gemeinsam vor der Kamera stehen

Manche Schauspieler haben besondere, man möchte auch sagen: magische, Chemie miteinander – so besonders, dass Regisseure sie immer wieder zusammen vor der Kamera vereinen. Ob romantische Funken, tiefgründige Dramen oder urkomische Komödien: Einige Leinwandpaare haben sich über Jahre bewährt und begeistern das Publikum mit ihrer einzigartigen Dynamik. Der KURIER stellt 10 Beispiele von Schauspieler-Duos vor, die bereits öfter gemeinsam vor der Kamera standen:

Leonardo DiCaprio & Kate Winslet Spätestens seit "Titanic" (1997) sind Leonardo DiCaprio und Kate Winslet eines der ikonischsten Filmduos aller Zeiten. Die Funken, die zwischen Rose und Jack sprühten, waren so stark, dass Winslet und DiCaprio 2008 für das Drama "Zeiten des Aufruhrs" erneut gemeinsam vor der Kamera standen – diesmal mit etwas leiser klingelnden Kinokassen, dafür mit größerer Kritiker-Akzeptanz. Auch abseits der Kamera verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Fans hoffen gar nach wie vor, dass die zwei Hollywood-Stars auch im echten Leben ein Paar werden.

Ryan Gosling & Emma Stone Dieses Duo hat uns gleich in drei Filmen verzaubert: Das wäre die populäre romantische Komödie "Crazy, Stupid, Love" (2011), "Gangster Squad" (2013) und natürlich das Nostalgie-Musical "La La Land" (2016), das innerhalb kürzester Zeit Kultstatus erreichte. Ob als verliebtes Tanzpaar oder als charismatische Partner in einer Kriminalgeschichte – Emma Stone und Ryan Gosling bringen zu jedem Projekt eine spielerische Leichtigkeit mit, die ihre Filme besonders macht. Nicht überraschend also, dass ihre Zusammenarbeit stets ein voller Erfolg ist.

Adam Sandler & Drew Barrymore Adam Sandler und Drew Barrymore haben sich als romantisches Leinwandpaar einen Namen gemacht und bereits für mehrere Filmhits gesorgt. Ihre charmante und humorvolle Chemie zeigte sich erstmals in "Eine Hochzeit zum Verlieben" (1998), dann erneut in "50 erste Dates" (2004) und schließlich in "Urlaubsreif" (2014). Ihre Filme sind zwar kein Garant für einen Oscar, dafür für herzerwärmende Momente und Lacher, was die beiden zu einem der beliebtesten Comedy-Romantik-Duos macht. Sie sollen auch privat gut miteinander befreundet sein, Sandler war beispielsweise bereits in Barrymores Talkshow zu Gast.

Robert De Niro & Joe Pesci Wenn es um knallharte Mafiafilme geht, dürfen diese beiden nicht fehlen – auch wenn es sich hier nicht um ein gegengeschlechtliches Paar handelt . Robert De Niro und Joe Pesci sind das Traum-Duo des Gangsterkinos, allen voran unter der Regie von Martin Scorsese. Von "Wie ein wilder Stier" (1980) über "Es war einmal in Amerika" (1984) und "Goodfellas" (1990) bis hin zu "Casino" (1995) und zuletzt "The Irishman" (2019) – ihre gemeinsame Leinwandpräsenz ist stets intensiv, rau und unvergesslich.

Ben Stiller & Owen Wilson Und noch ein Männer-Duo: In der Welt der Komödien gibt es kaum eine ikonischere Kombo als Ben Stiller und Owen Wilson. Ob als chaotische Ermittler in "Starsky & Hutch" (2004), als abgehalfterte Models in "Zoolander" (2001, 2016) oder als abenteuerlustige Nachtwächter und Cowboy in "Nachts im Museum"(2006, 2009, 2014) – ihre witzigen Wortgefechte und absurden Einlagen sorgen immer für beste Unterhaltung.

Adam Sandler & Jennifer Aniston Jennifer Aniston ist sozusagen die Nachfolgerin von Drew Barrymore, gemeinsam mit Adam Sandler ist sie das Traumpaar der modernen Komödie. Sie spielten gemeinsam in "Meine erfundene Frau" (2011) und stellten erneut ihre großartige Chemie in "Murder Mystery" (2019) sowie in dessen Fortsetzung "Murder Mystery 2" (2023) unter Beweis. Ihre humorvolle und natürliche Art macht das Filmpaar zu einem beliebten Duo, das perfekt harmoniert und das Publikum immer wieder aufs Neue zum Lachen bringt.

Johnny Depp & Helena Bonham Carter Johnny Depp und Helena Bonham Carter sind gemeinsam in Filmen wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005), "Sweeney Todd" (2007) oder "Alice im Wunderland" (2010) zu sehen. Ihr Faible für skurrile, düstere Charaktere und ihr Hang zum Over-acting macht sie zu einer perfekten Kombination für Tim Burtons oft exzentrische Filmwelten. Es hat aber noch einen ganz anderen Grund, wieso Depp und Bonham Carter in oben genannten Filmen Seite an Seite spielen: Mit Regisseur Tim Burton verbindet Depp eine enge Freundschaft – und Bonham Carter war dessen Ehefrau. Eine hohe Dosis Vitamin B also.

Bradley Cooper & Jennifer Lawrence Die Chemie zwischen Jennifer Lawrence und Bradley Cooper begeisterte Fans erstmals in "Silver Linings" (2012), wofür Lawrence den Oscar als Beste Hauptdarstellerin gewann. Es folgten gemeinsame Filme wie "American Hustle" (2013), "Serena" (2014) und "Joy" (2015), in denen sie erneut ihr beeindruckendes Zusammenspiel zeigten. Ihre glaubwürdige Dynamik – eine Mischung aus Intensität, Humor und emotionaler Tiefe – machte sie zu einem Publikumsliebling und trug entscheidend zum Erfolg ihrer gemeinsamen Projekte bei.

Christian Bale & Amy Adams Christian Bale und Amy Adams haben sich als starkes Filmduo in anspruchsvollen Rollen etabliert. In "The Fighter" (2010), "American Hustle" (2013) und "Vice" (2018) überzeugten sie mit intensiver schauspielerischer Präsenz und eindrucksvoller Wandlungsfähigkeit. Ihre Zusammenarbeit zeichnet sich durch tiefgründige Charakterdarstellungen und eine emotionale Verbindung aus, die ihre Filme auf ein hohes künstlerisches Niveau heben. Gemeinsam zählen sie zu den gefragtesten Schauspielpaaren für dramatische, komplexe Stoffe im modernen Kino – Oscar-Nominierungen inklusive.

Jesse Eisenberg & Kristen Stewart Kristen Stewart und Jesse Eisenberg bilden ein ungewöhnlich charmantes Filmduo, das besonders durch seine unaufgeregte Chemie und lakonischen Humor überzeugt. In "Adventureland" (2009) standen sie erstmals gemeinsam vor der Kamera und begeisterten das Publikum mit ihrer zurückhaltenden, aber authentischen Darstellung jugendlicher Unsicherheit und erster Liebe. Später folgten weitere gemeinsame Projekte wie "American Ultra" (2015), in dem sie als chaotisches Agentenpaar mit Witz und Action überzeugten. Im Woody-Allen-Historiendrama "Café Society" (2016) zeigte sich insbesondere Stewart von einer ungewöhnlich sanften und glamourösen Seite. Die Zusammenarbeit zwischen Eisenberg und Stewart lebt von einer Mischung aus Intellekt, Ironie und stiller Intensität, was sie zu einem beliebten Duo vor allem abseits des Mainstream-Kinos macht.