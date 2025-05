Als Jaleel White 1989 erstmals in der Rolle des tollpatschigen und hochintelligenten aber sozial unbeholfenen Nachbars Steve Urkel auftrat, war ursprünglich nur ein Gastauftritt geplant. Doch das Publikum liebte den schrillen Nerd mit Hosenträgern, hoher Stimme und seinem legendären Spruch "War ich das etwa?!" (im Original: "Did I do that?!"), so sehr, dass er schnell zum Zentrum der Serie wurde.

Urkel verkörperte eine seltene Mischung aus Slapstick, Intelligenz und emotionaler Tiefe. Seine schrullige Art, seine Liebe zu Nachbarin Laura und seine Erfindungen machten ihn zur Kultfigur – und Jaleel White zum Teenie-Star. White war in dieser Rolle eine Naturgewalt und verhalf der Serie in den Neunzigern zu großer Popularität. Man darf es sagen: Der liebenswerte Tollpatsch Urkel war ein popkulturelles Phänomen.

White selbst sagte später in Interviews, dass er lange gebraucht habe, um sich davon zu befreien – und das, obwohl er in den späteren Serienstaffeln alles tat, um auch andere Facetten seines schauspielerischen Könnens zu zeigen: So war er ab Staffel 7 in unregelmäßigen Abständen als Urkel-Klon (!) Stefan Urquelle zu sehen, ein selbstverliebter französischer Playboy, der nicht weiter entfernt von Ulknudel Urkel entfernt hätte sein können.

Mit dem Ende von "Alle unter einem Dach" im Jahr 1998 (die Serie lief neun Staffeln lang) sah sich White mit einem Problem konfrontiert, das auch andere Schauspieler kennen: Der Ruhm, den eine ikonischen Rolle mit sich bringt, erwies sich als Fluch und Segen zugleich. Die Besetzung in neuen Rollen gestaltete sich schwierig – viele Produzenten sahen in ihm nur den ewigen Urkel.

"Dancing with the Stars" als Image-Rettungsanker

Trotz Rückschlägen und der Last, sich ständig aufs Neue beweisen zu müssen, gelang White Schritt für Schritt die Rückkehr ins Schauspielgeschäft – wenn auch meist in kleineren Rollen. Er sprach in den 2000er-Jahren diverse Zeichentrickfiguren, unter anderem die Titelrolle in der Animationsserie "Sonic the Hedgehog". In Filmen wie "Lügen haben kurze Beine" (2002) oder "Dreamgirls" (2006) war er in Nebenrollen zu sehen, auch Gastauftritte in Serien wie "Boston Legal", "Psych" oder "Castle" folgten.

Ein wichtiger Schritt zur Imagekorrektur war seine Teilnahme an der Show "Dancing with the Stars" (dem amerikanischen Pedant zu "Dancing Stars") im Jahr 2012, wo White sich als charismatischer und sportlicher Kandidat präsentierte. Den Sieg konnte er zwar nicht holen, doch es gelang ihm, einem breiteren Publikum zu eigen, dass mehr in ihm steckt als bloß der ewige Nerd, den man zwar mochte, aber auch belächelte.

Seit Herbst 2024 moderiert der mittlerweile 48-Jährige die CBS-Spielshow "The Flip Side", die in den USA über eine Million Zuschauer pro Folge erreicht und bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde . Die Show kombiniert klassische Gameshow-Elemente mit Whites komödiantischem Talent und bietet ihm eine Bühne, auf der er sein Charisma abseits der Urkel-Rolle entfalten kann.