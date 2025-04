Nicht immer werden die eigenen aufleuchtenden Augen verstanden, wenn man von seinem Liebling auf vier Pfoten spricht. Bei Karl Lagerfeld als Gesprächspartner (man wird noch fantasieren dürfen!) wäre einem das sicherlich nicht passiert: Der 2019 verstorbene Kult-Modedesigner bezeichnete seine Katze Choupette als Muse und "große Liebe", die er sogar heiraten würde, wenn er könne.

Aus dieser Liebe machte der exzentrische Designer nicht nur keinen Hehl, er ließ sie sich auch einiges kosten: Choupette hatte einen eigenen Katzensitter, nahm nur das edelste Futter zu sich (Huhn – und zwar nur eine einzige Sorte!), fraß aus sündhaft teuren Porzellanschüsselchen und wurde auch sonst rund um die Uhr gehegt und gepflegt, wie es oftmals (leider) nicht mal die eigenen Kinder werden. Die Pflegeroutine wurde eigens auf sie abgestimmt. Ach ja: Eine ausschließlich dafür engagierte PR-Beraterin betreute Choupettes offiziellen Instagram-Account. Und ein eigener Bodyguard sorgte für die Sicherheit der schönen Birma-Katze mit den leuchtend blauen Augen. Ansonsten hätte Lagerfeld keine Minute lang ruhig schlafen können. Doch was wurde eigentlich aus Choupette, nachdem Lagerfeld 2019 aus dem Leben schied? Der KURIER hat nachgeforscht.

"Wer sich um sie kümmert, wird nicht arm sein" Bekannt ist, dass Lagerfeld all sein Vermögen seinem Haustier (und wohl auch Seelenverwandten) Choupette überließ. Die Birma-Katze, deren Geburtsname Guimauve du Blues Daphnée ist und ein Geschenk von Model Baptiste Giacobini an Lagerfeld war, ist also Millionenerbin und somit steinreich. Versorgt wird sie von Françoise Caçote, Lagerfelds ehemaliger Haushälterin und zugleich engen Freundin. Auch das hatte der Designer in seinem Testament so festgelegt. Was Lagerfeld angeblich auch zu Lebzeiten mal gesagt haben soll: "Wenn mir mal etwas passiert, wird die Person, die sich um sie kümmert, nicht arm sein." Nicht überraschend also, dass sich Caçote ganz und gar der guten körperlichen und seelischen Verfassung von Choupette verschrieben hat. Die beiden leben in einem Landhaus nahe Paris. Auch wenn Caçote selbst mittlerweile einen gewissen Grad an Bekanntheit erlangt hat, ist es trotzdem natürlich Katze Choupette, die der eigentlich Star des Haushalts ist (und dort angeblich auch das Sagen hat).

Immer noch die extravaganteste Katze der Welt So hat Caçote mittlerweile den Job von Choupettes PR-Beraterin übernommen und für die Katze ein neues Instagram-Profil angelegt, das auch bereits rund 270.000 Follower zählt (Stand: April 2025). Dort gewährt Choupette Einblicke in ihren Alltag: Im August wird Choupette bereits 14 Jahre alt, entsprechend ruhig lässt sie es in ihren alten Tagen angehen. Eine Grand Dame ganz im Stil Lagerfelds ist sie aber nach wie vor: So genießt sie es, ein Sonnenbaden zu nehmen, das Grundstück zu erkunden, Feiertage wie Weihnachten und Ostern zu feiern, sich von ihrem Frauchen knuddeln zu lassen und sich natürlich nach wie vor hochwertiges Futter (immer noch aus genannten Porzellanschüsselchen) zu gönnen. Ihre Kuscheldecken müssen aus exklusiven Chanel-Stoffen hergestellt sein. Das hat Lagerfeld schon so gemacht. Was stattdessen Caçote schon früher getan hat: Choupette vorgelesen und notiert, wann sie ihr Geschäft verrichtet. Ob das nach wie vor Teil des Alltags der beiden ist, ist nicht bekannt.

Wie der Post oben zeigt, hat sich Choupette von ihrem Jetset-Leben noch nicht gänzlich verabschiedet, ihre Geburtstage feiert sie gerne mal in einem dem Anlass passenden Privatjet und zahlreichen Geschenken. Nicht ungewöhnlich für Choupette, schon zu Lagerfelds Lebzeiten begleitete sie ihr Herrchen in seinem Privatjet überallhin – oder reiste ihm sogar hinterher. Ihren 13. Geburtstag 2024 wiederum verbrachte sie gemütlich (und stilecht) vor dem Schloss Versailles. Man darf sicher sein: Lagerfeld hätte das alles sehr glücklich gemacht – immerhin war es ihm wichtig, dass Choupette nach seinem Tod auf den von ihr gewöhnten Luxus nicht verzichten muss.

Keine Diva (mehr?) Obwohl sie nach wie vor von Reichtum, Oppulenz, Elegant und Prunk umgeben ist, sei Choupette keine Diva, ganz im Gegenteil, erzählte Caçote 2022 im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte: "Choupette ist einfach. Sie will, dass es ihr gutgeht." Das bedeutet? "Sie will umgeben sein von Menschen, die sie liebt und die sie lieben, also meine Familie und ich. Sie will, dass wir uns um sie kümmern. Dass wir sie in Ruhe lassen, wenn sie in Ruhe gelassen werden will. Dass ich sie jeden Tag pflege, denn das ist unser kleines Ritual. Dann bürste ich sie, wasche ihre kleinen Augen. Sie stellt keine großen Ansprüche." Sogar Privatjets müssen es mittlerweile nicht mehr dringend sein, Choupette nimmt auch mit dem Auto oder dem Boot vorlieb. Die Ernährung und ihre Pflegeanwendungen werden aber nach wie vor speziell auf sie abgestimmt, zudem hat Choupette ihren eigenen Fotografen. Seit einiger Zeit teilt Choupette übrigens ihr Zuhause mit einer neuen Mitbewohnerin namens Siana, der sie aber laut eigenen Aussagen erstmal einige Manieren beibringen muss:

Gefragtes Model Doch trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist Choupette noch nicht vollständig in den Ruhestand gewechselt, sondern ist – wenn sie will – ein Arbeitstier. Ganz der Papa eben. Schon Lagerfeld setzte Choupette immer wieder an der Seite von Supermodels wie Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Laetitia Casta, Linda Evangelista oder Kendall Jenner als Model in Szene (oft auf den Titelseiten beispielsweise der Vogue), zudem besaß die Katze eine eigene Make-up-Linie, veröffentliche ein Buch und war ein Social-Media-Star. Frankreichs Schauspiel-Legende Brigitte Bardot schrieb ihr sogar einen Brief. Kurz: Choupette machte Lagerfelds Sparbuch insgesamt um viele Millionen Euro dicker. Heutzutage, man hat es schließlich nicht mehr nötig, werden aber nur noch ganz spezielle Modeljobs angenommen, bei der Auswahl sei man "sehr wählerisch", so Caçote. Vertreten wird Choupette von der Agentur "My Pet Agency". 2021 etwa arbeitete die Katze mit dem Münchner Start-up für Designkatzenmöbel "LucyBalu" erneut zusammen: Mehr über diese tierische Kooperation erfahren Sie hier.

Bei der damaligen Präsentation in München war Choupette selbst anwesend, stand auf dem Laufsteg – und wurde lautstark bejubelt, wie die Zeitschrift Bunte berichtete. Der Trubel – ja: der Hype – war groß, so mancher Hollywood-Star wäre neidisch gewesen. "LucyBalu"-Gründer Dr. Matthias Wahrenberger betonte im Interview: "Françoise ist es ganz wichtig, dass es Choupette gut geht. Dass sie nicht zu lange in der Öffentlichkeit steht. Deshalb ist es schon etwas Besonderes für uns, dass wir überhaupt Zeit mit ihr verbringen dürfen." Choupette selbst nimmt das Tamtam um sie aber eigentlich locker, wie es Ikonen nun mal tun: "Im Gegensatz zu mir kennt Choupette den ganzen Trubel schon", sagte Caçote damals. "Wenn sie mit ihrem Papa unterwegs war, waren da immer viele Journalisten und Kameras." Weshalb die Katze sich erstmal während des Pressetermins ein Nickerchen gönnte.

Vermisst Choupette Papa Karl? Stellt sich aber natürlich noch die Frage, ob Choupette ihren "Papa" Karl Lagerfeld vermisst. Die Antwort von Caçote gegenüber Bunte fiel nüchtern aus: "Ehrlicherweise sehe ich in ihrem Verhalten nichts, was darauf schließen lässt, dass sie Karl vermisst. Mir fehlt er natürlich und ich glaube, ihr auch. Aber sie zeigt es nicht." Edle Grand Dames behalten ihre Gefühle eben lieber für sich.