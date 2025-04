Sie ist erfolgreiche Anwältin und Mama von zwei Kindern. Auch dem Eheleben mit ihrem Gatten George Clooney widmet Amal Clooney ihre Zeit. Bewegung kommt im Alltag der 47-Jährigen also ohnehin nicht zu kurz. Dennoch achtet Amal auch auf regelmäßige Sporteinheiten - wobei sie ihren Körper lieber an der frischen Luft fit hält, als stundenlang im Fitnessstudio zu schwitzen.

Die britisch-libanesische Juristin gilt als begeisterte Anhängerin von Outdoor-Aktivitäten. So wurde die berufstätige Mama in der Vergangenheit beim Wandern mit Schauspielerin Isla Fisher gesichtet.

Kurze Sporteinheiten bevorzugt

Doch während so mancher Promi täglich ein Hardcore-Programm absolviert, soll Amal zum Teil auf verhältnismäßig kurze Sporteinheiten setzen. Laut totalshape.com soll eine Woche im Leben der Juristin in Hinsicht auf ihre Workouts in etwa wie folgt aussehen: An einem Tag mache Amal Kraftübungen. Dabei würden unterschiedliche Übungen - zum Beispiel mit Kugelhanteln - anstehen.