Jennifer Aniston s berühmteste Rolle ist jene der verwöhnten Rachel Green in der Kult-Sitcom "Friends", womit der Schauspielerin das Image der Ewig-Mittzwanzigerin anhaftet. Doch mittlerweile ist Aniston auch schon 56 Jahre alt, was man dem Star aber nicht ansieht: Nach wie vor würde man Aniston um viele Jahre jünger schätzen.

Anistons Fitnesstraining hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. In einem aktuellen Interview mit InStyle, in dem sie ebenfalls über ihre Zusammenarbeit mit pvolve spricht, verrät sie, dass sie früher täglich in Form von langen Cardio-Einheiten trainiert habe, heute jedoch kürzere Trainingseinheiten bevorzuge, die jedoch sehr intensiv sind, ihren Körper aber trotzdem nicht jenseits der Belastbarkeitsgrenze bringen. Zudem sei sie ein großer Fan von Low-Impact-Training, das die Gelenke schont.

Ihr Verhältnis zu Sport beschreibt der "The Morning Show"-Star folgendermaßen: "Es bereitet mich einfach auf einen tollen Tag vor. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Es fühlt sich auch so an, als würde ich etwas für mich tun. Und wie ich schon sagte: Wenn ich nicht trainiere oder nachlasse, sei es beim spirituellen oder körperlichen Training, spüre ich im Tagesverlauf eine deutliche Leistungsschwäche. Ich mache meine Arbeit besser, wenn ich trainiert habe und auf mich achte. Mein Kopf ist frei und mein Körper fühlt sich stärker an."