Fans ist es schon längst aufgefallen: Ryan Phillippe (50), Schauspieler und Ex-Mann von Megastar Reese Witherspoon (49), postet auf seinem Instagram-Profil zwar regelmäßig Bilder von seiner Familie – allerdings hauptsächlich nur mit seinem Sohn Deacon (21). Diesen bezeichnete Phillippe unter anderem als "besten Freund". Es ist deutlich, wie eng die Verbindung zwischen Vater und Sohn ist.

Fotos von bzw. mit seiner Tochter Ava (25) (beide Kinder teilt er sich mit Witherspoon) sind dagegen äußerst selten - das letzte wurde gar 2023 gepostet, und zwar im Rahmen von Deacons Feier zur Veröffentlichung seines ersten Musikalbums. Vielsagend ist, dass es sich dabei um ein Gruppenfoto von Ava, Deacon und Mama (bzw. Ex-Frau) Witherspoon handelt. Ein gemeinsames Foto von Phillippe und Ava ist nicht zu finden. Ist die Beziehung zwischen Vater und Tochter etwa alles andere als harmonisch? Darüber berichtet nun die britische Zeitschrift Daily Mail und zitiert anonyme Quellen, die wissen wollen, dass sich Ava von Phillippe "entfremdet" hat – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.

Umgang mit Frauen stößt Tochter sauer auf "Gekippt", so der Insider, soll das Verhältnis zwischen Ava und Ryan Phillippe sein, als Phillippes damalige Freundin Elsie Hewitt den Schauspieler 2017 beschuldigte, sie körperlich misshandelt zu haben, und auch Klage einreichte. Im Rahmen eines Streits soll er sie geschlagen, getreten und die Treppe hintergeworfen haben. Die beiden einigten sich schließlich außergerichtlich, Phillippe stritt die Vorwürfe stets ab. Doch Tochter Ava scheint ihren Vater seitdem mit anderen Augen zu sehen. "Avas Problem mit Ryan ist sein Umgang mit Frauen, den sie entsetzlich findet", so die klaren Worte der Quelle gegenüber Daily Mail. Die "Entfremdung" sei von Ava ausgegangen, heißt es weiter. "Sie hat keinen Kontakt [zu ihrem Vater] und erwähnt ihn selten. (...) Ava folgt Ryan nicht mehr in den sozialen Medien und sie hat kein Interesse an der Beziehung, die er mit ihrem Bruder führt." Seitens der Familie gibt es dazu jedoch (bislang) kein Statement.

Als Vater jahrelang nicht präsent Das Verhältnis zwischen Ava und Ryan Phillippe dürfte aber vor dem Vorwurf von seiner Ex-Freundin bereits nicht das beste gewesen sein. So verriet Reese Witherspoon in einem Podcast-Interview im Jahr 2021, dass sie "nicht viel Unterstützung bei meinem ersten Baby" gehabt habe. Auch Daily Mail zitiert den anonymen Insider mit den Worten, dass Phillippe für seine Tochter "jahrelang keine präsente Vaterfigur" gewesen sein soll. Vielmehr fand Ava in Witherspoons zweitem (und aktuellem) Ehemann Jim Toth (54) eine Art Papa-Ersatz. Möglich ist auch, dass Phillippes Probleme mit Suchtmitteln zur schwierigen Beziehung zu seiner Tochter beitrugen. 2023 allerdings verriet er auf Instagram, vollkommen abstinent zu leben und auf Substanzen wie Alkohol, Nikotin oder Marihuana zu verzichten. In der Vergangenheit schrieb Phillippe in den sozialen Medien immer wieder von seiner großen Liebe zu seiner Tochter, gratulierte ihr beispielsweise mit emotionalen Worten zu ihrem Geburtstag. Doch seit längerem erwähnt der "Eiskalte Engel"-Star sie nicht mehr in seinen Postings, höchstwahrscheinlich auf ihren Wunsch hin.

Eifersüchtig auf Witherspoons Erfolg? Ryan Phillippe und Reese Witherspoon waren von 1999 bis 2007 verheiratet, sie verliebten sich am Set des Kultfilms "Eiskalte Engel". Grund für die Scheidung soll Phillippes Eifersucht auf Witherspoons großen Erfolg gewesen sein. Phillippes missmutiges Gesicht, als Witherspoon 2006 den Hauptrollen-Oscar für ihre Rolle in "Walk the Line" entgegennahm, gilt bis heute als einer der denkwürdigsten Momente der Oscars-Historie. Phillippe galt jahrelang als Hollywoods "next big thing", doch der ganz große Durchbruch gelang ihm nie. Heute ist er vor allem für seinen durchtrainierten Körper und seine Kinoerfolge in den 1990ern bekannt, darunter der Horrorfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast".