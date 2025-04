Im Podcast "Call Her Daddy", der von Alex Cooper moderiert wird, plauderte die 58-Jährige aus dem Nähkästchen – und verriet Intim-Romantisches aus ihrer "Gilmore"-Zeit.

Lauren Graham erlangte als alleinerziehende Mutter Lorelai Gilmore in der Serie "Gilmore Girls" Kultstatus. Die On-Off-Beziehung mit Cafébesitzer Luke ( Scott Patterson ) war der romantische Dreh- und Angelpunkte alle sieben Staffeln hindurch.

Liaisons mit einigen Co-Stars

So gab die Schauspielerin, die auch als Autorin äußerst erfolgreich ist, zu, mit einigen Co-Stars aus der Serie auch privat angebandelt zu haben. "Dating ist ein zu großes Wort für einige dieser Erfahrungen", gibt Graham allerdings zu. Dass am Set einer Serie aus beruflicher Zusammenarbeit schnell eine private Leidenschaft werden kann, ist für Graham nicht ungewöhnlich und sogar absolut verständlich: "Aber weißt du, man ist 14 oder 15 Stunden am Set. Wen willst du da sonst kennenlernen?"