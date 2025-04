Deutscher Star aus Uber verbannt – weil er seinen Freund küsste

"Ihr macht das nicht im Auto bei mir"

Fährmann filmt mit dem Handy mit, als der Uber-Fahrer das Pärchen aus dem Taxi wirft und sein Freund das Gepäck aus dem Kofferraum holt.

"Wusste nicht, dass ein Kuss auf den Mund, nachdem man seinen Freund vom Flughafen abholt, so viel auslösen kann", schreibt er. "Ich wünschte, der Uber-Fahrer würde dasselbe Engagement zeigen, sich über #Liebe und #Offenheit zu informieren, wie uns aus dem Auto zu schmeißen."

Im Video hört man, wie der Fahrer mit einer Anzeige droht – obwohl ein harmloser Kuss im Taxi natürlich nicht verboten ist. Zudem betont er im aggressiven Ton: "Ihr macht das nicht im Auto bei mir." Fährmann ist sichtlich fassungslos und bezeichnet die Situation als "crazy". Sein Partner äußert sich im Video nicht zur erlebten Diskriminierung.

Doch Fährmann will den Rauswurf aus dem Uber nicht unkommentiert lassen: "Wenn du so homophob bist, lebst du in der falschen Stadt", sagt er zum Fahrer. Dieser beschimpft ihn als "Schwuchtel", was wiederum sehr wohl eine Anzeige rechtfertigen würde.