Allianz im Streit mit Beckhams: Brooklyn und Peltz verbünden sich mit Sussexes

Es schien in der Tat so, dass das Promi-Paar noch ein freundschaftliches Verhältnis zu Harry pflegte, als dieser mit Meghan zusammenkam. Die Beckhams waren damals Berichten zufolge bestrebt, Harrys Freundin das Gefühl zu geben, in Großbritannien willkommen zu sein. Über Victoria Beckham hieß es, sie habe mit Meghan sogar ihre Kontakte zu ihren Lieblingsfriseuren und -stylisten in London geteilt, um dem ehemaligen "Suits"-Star sein neues Leben in England zu erleichtern.

David Beckham und seine Frau Victoria Beckham sollen Harry Berichten zufolge einst nahe gestanden sein. Das britische Promipaar war auch bei der Hochzeit Harrys und Meghans im Jahr 2018 in der St. George’s Chapel in Windsor zu Gast.

"Harry und Meghan waren sehr einfühlsam und freundlich zu beiden. Harry war sich der Situation voll bewusst und bot Brooklyn seine uneingeschränkte Unterstützung als jemand an, der Ähnliches durchgemacht hat", so eine Quelle.

Die britische Boulevard-Presse sieht in dem Meeting allerdings ein gefundenes Fressen. So titelt etwa die Daily Mail: "Harry und Meghan halten 'Beckxit'-Gipfel mit Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola Peltz ab."

Denn jetzt berichtet das US-Magazin People, dass Meghan und Harry Brooklyn Beckham und Nicola Peltz zum Abendessen in ihr Haus in Montecito, Kalifornien, eingeladen haben.

Autor Tom Bower behauptet gegenüber The Sun außerdem, der ehemalige Fußballer und die Modedesignerin hätten der heutigen Herzogin von Sussex in einer Zeit, als das Medieninteresse an ihr plötzlich zunahm, sogar Zuflucht in ihrem Haus in Los Angeles angeboten.

Beckhams und Sussexes schon seit 2018 verkracht?

Erste Anzeichen von Spannung sollen sich bereits bemerkbar gemacht haben, kurz nachdem berichtet worden war, dass Victoria Beckham die ehemalige Schauspielerin Meghan nach deren Umzug nach England mit ihren Kontakten bekannt gemacht hatte - um ihr das neue Leben in Großbritannien zu erleichtern.

Die Sussexes seien über die Schlagzeilen verärgert gewesen. Harry und Meghan sollen zudem besorgt gewesen sein, dass enge Freunde Geschichten über sie preisgeben könnten, und wollten angeblich unbedingt herausfinden, wer dahinter stecken könnte. Es wurde behauptet, dass Meghan insbesondere Victoria verdächtigte – weswegen Harry schließlich David Beckham angerufen haben soll, um diesen mit den Anschuldigung zu konfrontieren.

David Beckham soll über die Vorwürfe aber derart erzürnt gewesen sein soll, dass er schließlich einfach auflegte. Ein Insider behauptete gegenüber der Daily Mail, David Beckham sei nach dem Vorfall "verdammt wütend" gewesen.

Einige Monate später begaben sich Harry und Meghan auf eine Tour durch Australien, Neuseeland und den Südpazifik, die mit den Invictus Games 2018 zusammenfiel, die in Sydney stattfanden. Harry soll David Beckham eigentlich gebeten haben, Botschafter für die Invictus Games zu werden. Bei der Veranstaltung in Sydney soll der Prinz sich dann aber geweigert haben, Beckham zu treffen. Angeblich, weil Meghan abermals befürchtet haben soll, dass Victoria Geschichten über sie an die Presse weitergeben könnte.