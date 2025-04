Mysteriös: Stars, die spurlos verschwunden sind

Richey James Edwards war ein walisischer Musiker. Von 1989 bis 1995 fungierte er als Gitarrist und Texter bei der Band Manic Street Preachers. Am 1. Februar 1995 verschwand er im Alter von 27 Jahren spurlos in London. Sein Auto wurde an der Severn-Brücke in Wales gefunden, ein Platz, an dem viele Suzide stattfinden. Am 23. November 2008 wurde er per Gerichtsbeschluss, der von seinen Eltern ausging, für "vermutlich tot" erklärt.