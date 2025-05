Hailey Bieber: Kryptische Nachricht über Ehemann Justin

Hangeschriebene Notiz

Hailey Bieber postete ein Foto einer handgeschriebenen Notiz mit den Worten: "Cry me a river, build me a bridge and get over it." (übersetzt: "Weine Wasserfälle, bau mir eine Brücke und komm darüber hinweg"). Darunter schrieb sie das Wort "Nachvollziehbar" und unterschrieb die Notiz mit ihrem Mädchennamen "Baldwin".

People berichtet von einer anonymen Quelle, die dem Magazin gegenüber betonte, Hailey wäre weit davon entfernt, über eine Scheidung nachzudenken. Eine andere Quelle – diesmal aus Justin Umfelds – gab jedoch an, Hailey sei über Justins Verhalten verärgert und befürchte, ihm könne etwas Schlimmes zustoßen. "In letzter Zeit weint sie viel aufgrund seines Verhaltens."

Dieselbe Quelle erwähnte zudem, dass Hailey durchaus loyal sei, aber eine Veränderung brauche. Ihr Fokus sei auf ein stabiles und sicheres Umfeld, in dem der gemeinsame Sohn Jack Blues aufwachsen könne, gerichtet.