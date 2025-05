Baldoni: Lively soll Taylor Swift bei fehlender Unterstützung gedroht haben

Die Anwälte von Justin Baldoni behaupten, Blake Lively habe ihrer besten Freundin Taylor Swift gedroht, sollte diese sie in Livelys Rechtsstreit gegen ihren "It Ends With Us"-Co-Star nicht öffentlich unterstützen. Das berichtet unter anderem das gut informierte Magazin People. Es ist ein weiterer Skandal im Fall "Lively vs. Baldoni", der aktuell viral geht – und wohl ein weiterer Sargnagel in Livelys ohnehin bereits stark beschädigtem Image.

Laut Baldonis Rechtsteam rund um Bryan Freedman habe es diese Informationen von einer anonymen Quelle erhalten, die "höchstwahrscheinlich über zuverlässige Informationen verfügt". Lively soll Swift demnach aufgefordert haben, Textnachrichten zu löschen. Zudem habe Livelys Anwalt von der Sängerin eine Unterstützungserklärung verlangt und ihr gegenüber angedeutet, dass private Textnachrichten in Livelys Besitz freigegeben würden, falls Swift sich weigere. Freedman bezeichnet dies als "Versuch, einen Zeugen in diesem Rechtsstreit einzuschüchtern und zu nötigen".