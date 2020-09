Hollywood-Star Dwayne Johnson und Familie an Covid-19 erkrankt

Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der Action-Held ("Fast & Furious") am Mittwoch in einer über elfminütigen emotionalen Videobotschaft auf Instagram mit.

Die Erkrankung an Covid-19 sei eine der schwierigsten Erfahrung für die Familie und für ihn persönlich gewesen, erklärte der Schauspieler und frühere Profi-Wrestler.

Seine beiden Töchter Jasmine (4) und Tiana (2) hätten glücklicherweise nur leichte Halsschmerzen gehabt, doch für ihn und seine Frau seien die vergangenen Wochen gesundheitlich "hart" gewesen. Inzwischen habe sich jedoch die ganze Familie wieder erholt.