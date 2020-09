Hochzeit mit Hotelerbin: Charlotte Casiraghis Ex hat sich getraut

Seit 2017 ist Casiraghi mit dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam, Sohn der französischen Schauspielerin Carole Bouquet, liiert. Aus einer vergangenen Beziehung mit Gad Elmaleh hat sie Sohn Raphaël.

Im Oktober 2018 brachte Charlotte Casiraghi in Monaco ihren zweiten Sohn zur Welt. Am 1. Juni 2019 heirateten Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam standesamtlich in Monaco.Die kirchliche Trauung fand kurz darauf in Saint-Rémy-de-Provence statt.