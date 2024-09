Jawort in Italien: Rebel Wilson hat still und heimlich ihre Partnerin geheiratet

Rebel Wilson hat den Bund der Ehe geschlossen. Die 44-jährige Schauspielerin und Komikerin heiratete am Samstag, dem 28. September, ihre Partnerin Ramona Agruma bei einer Hochzeit auf Sardinien, Italien, wie Quellen gegenüber People berichten.

Wilson und Agruma hatten ihre Beziehung im Juni 2022 öffentlich gemacht. Damals teilte Wilson, die zuvor Männer gedatet hatte, ein gemeinsames Selfie, das sie mit folgenden Worten kommentierte: "Ich dachte, ich wäre auf der Suche nach einem Disney-Prinzen, aber vielleicht war das, was ich wirklich brauchte, die ganze Zeit über eine Disney-Prinzessin."

Einen Monat zuvor hatte Wilson gegenüber People verraten, in einer neuen Beziehung zu sein. Ihre neue Liebe sei "durch einen Freund" zustande gekommen, verriet sie damals, ohne zu bestätigen, dass von Agruma spricht. Sie hätten sich zunächst telefonisch kontaktiert, bevor sie sich persönlich getroffen hätten. "Und das war eine wirklich gute Möglichkeit, sich kennenzulernen", erklärte Wilson damals. "In diesem Sinne war es ein bisschen altmodisch – sehr romantisch."

Die australische Schauspielerin und die Gründerin der nachhaltigen Bekleidungsmarke Lemon Limon verlobten sich am Valentinstag 2023 an einem märchenhaften Ort. Wilson machte ihrer jetzigen Frau vor dem Dornröschenschloss im Disneyland in Kalifornien einen Heiratsantrag.