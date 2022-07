Hochzeit im britischen Königshaus

Wie die Daily Mail berichtet, trat die 24-jährige Halbschwester von Peter Philips und Zara Tindall mit ihrem Verlobten William Hosievor in der St. Mary The Virgin Church in Tetbury vor den Traualtar. Das Paar hatte im Mai 2021 seine Verlobung bekannt gegeben. Jetzt wurde ganz romantisch im Kreis der Patchwork-Familie geheiratet. Die Daily Mail veröffentlichte auch Fotos von dem royalen Event.