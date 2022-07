Auf Kriegsfuß: William und Kate rüsten sich für "Kampf ihres Lebens"

So stellten der Herzog und die Herzogin von Cambridge Anfang dieses Jahres unter anderem Lee Thompson, den ehemaligen Vizepräsidenten für globale Kommunikation von NBC, bei sich ein. Dies sei in Hinblick auf die bevorstehenden Memoiren des Herzogs von Sussex geschehen, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollen, ist sich die Royal-Kommentatorin sicher. Wann genau Harrys Buch erscheinen werde, ist noch ungewiss.

Elsner geht aber davon aus, dass Harrys Memoiren für die Königsfamilie nicht besonders erfreulich sein werden. Sie bezeichnet den in Amerika lebenden Queen-Enkel als einen "verärgerten Prinzen, der es zu genießen scheint, Rechnungen zu begleichen".

William und Kate würden die geplanten Memoiren belasten, so Elsner - immerhin ist anzunehmen, dass Prinz Harry darin auch so manch unliebsames Dateil über die Cambridges enthüllen wird.