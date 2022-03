Hochzeit abgeblasen? Katie Price soll sich getrennt haben

L├Ąuten f├╝r Katie Price und Carl Woods jetzt doch nicht die Hochzeitsglocken? Medienberichten zufolge sollen sich die Britin und ihr Partner getrennt und ihre Verlobung aufgel├Âst haben.

Katie Price: Gerichtsverfahren soll Beziehung belastet haben

Eigentlich h├Ątten der Reality-TV-Star und der Autoverk├Ąufer dieses Jahr heiraten sollen. Auch von einem gemeinsamen Kinderwunsch war die Rede.

Laut der Zeitung The Sun sollen die beiden die Hochzeit nun aber abgesagt haben. Beide sind aktuell in Gerichtsverfahren verwickelt - was die Beziehung erheblich belastet haben soll.