Hochschwanger: Christina Ricci zeigt sich im neunten Monat für Marc Jacobs

Promis freuen sich für schwangere Christina Ricci

In den zahlreichen Kommentaren zu ihrer Aufnahme gratulierten Ricci auch etliche prominente Personen zum baldigen Nachwuchs. Unter anderem freute sich Hollywood-Star Sharon Stone für ihre Schauspiel-Kollegin. Der "Basic Instinct"-Star ließ Ricci ein Kompliment zu ihrem Aussehen zukommen: "Du schaust so wundervoll aus." Die beiden standen 2016 gemeinsam für den Film "Mütter & Töchter" vor der Kamera. Auch Marc Jacobs selbst bedankte sich bei seinem berühmten Model: "Ich liebe dich so sehr Christina. Danke, dass du unsere Kampagne machst!" Dazu fügte er einige Herz-Emojis hinzu.