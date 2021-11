Blitzhochzeit vor Geburt: Hochschwangere Christina Ricci "hatte es eilig"

Diese Beziehung hat sich in Windeseile entwickelt: Im August hat Schauspielerin Christina Ricci bekannt gegeben, dass sie ein Kind erwartet. Die Überraschung war groß - wusste zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemand, dass der einstige Kinderstar nach seiner Scheidung von James Heerdegen in einer neuen Beziehung mit einem Haarstylisten namens Mark Hampton ist. Seit wann genau Ricci und Hampton liiert sind, ist nicht bekannt. Am 14. Juli hatte die Schauspielerin ihre Follower überrascht, als sie ein Foto ihres neuen Freundes auf Instagram teilte, ihm zum Geburtstag gratulierte und ihn als ihre "Lieblingsperson" bezeichnete. Im Oktober folgte dann der nächste Schritt: Da traute sich das Paar still und heimlich, wie Ricci später auf Instagram bekannt geben sollte.

Christina Ricci spricht über "Blitzhochzeit"

In der amerikanischen Show "The Talk" kam die 41-Jährige nun auf ihr Jawort zu sprechen. "Wir haben sozusagen eine Blitzhochzeit daraus gemacht", sagte sie. Auf eine opulente Feier wurde verzichtet: Das Paar traute sich, ganz bescheiden, in einem Hinterzimmer im Örtchen Van Nuys in Kalifornien, ganz ohne Prunk und Pomp. Wieso die Hochzeit so schnell vollzogen wurde, erläuterte Ricci auch bei dieser Gelegenheit: "Weil ich im neunten Monat schwanger bin und wir es flott hinter uns bringen wollten. Das war keine ausgefallene Hochzeit."