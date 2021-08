US-Schauspielerin Christina Ricci (41) hat diese Woche mit einem Ultraschallbild ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Auch ihr Freund, Haarstylist Mark Hampton, veröffentlichte mehrere Ultrasoundfotos auf Instagram. Ricci ist Mutter des siebenjährigen Freddie aus ihrer Ehe mit James Heerdegen. Vorigen Juli hatte die Schauspielerin die Scheidung eingereicht. Doch wer ist eigentlich Mark Hampton - der Mann, mit dem die Schauspielerin nun eine neue Familie gründen will?

Wer ist Mark Hampton?

Hampton ist ein in London ansässiger Hairstylist und Visagist. Seit über einem Jahrzehnt macht Riccis Freund nun schon in der Haarwelt international Karriere. Laut Wales Online arbeitete Hampton zunächst elf Jahre lang als Friseur in London, bevor er nach New York zog. 2012 wurde er von der preisgekrönten Hairstyling-Salon "Toni & Guy" eingestellt. In der Vergangenheit hat er unter anderem für das Haarstyling bei Werbekampagnen von Marken wie Hugo Boss und Banana Republic verantwortlich gezeichnet.