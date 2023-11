Historisches Ereignis: Charles hielt erste Thronrede als König im Parlament

Charles III. hielt am Dienstag seine erste Thronrede als König zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des britischen Parlaments in London. Bei der Zeremonie verliest der 74-jährige Monarch vor den versammelten Abgeordneten des Ober- und Unterhauses das Regierungsprogramm des konservativen Premierministers Rishi Sunak. Darin verkündet die Regierung traditionell ihre wichtigsten Vorhaben für das kommende Jahr.

Inhalt der Rede wurde Charles von Regierung vorgelegt

Mit strikten Anti-Tabak-Gesetzen will Großbritannien künftige Generationen "rauchfrei" machen. Bei der traditionellen Parlamentseröffnung in London kündigte König Charles III. am Dienstag im Namen von Premier Rishi Sunak an, die Regierung werde "Gesetzgebung einführen, um eine rauchfreie Generation zu schaffen". Die Pläne sollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche, die heuer 14 werden, nie legal Zigaretten erwerben dürfen. Vorbild sind ähnliche Regeln in Neuseeland.

Dem Vorhaben zufolge soll die Altersgrenze für den Kauf von Tabak von derzeit 18 Jahren jährlich um ein Jahr steigen. Nach Regierungsangaben kostet Rauchen das Vereinigte Königreich etwa 17 Milliarden Pfund (aktuell 19,62 Mrd. Euro) im Jahr, deutlich mehr als die Steuereinnahmen für Tabakprodukte in der Höhe von rund zehn Milliarden Pfund. Auch der Verkauf von E-Zigaretten soll eingeschränkt werden.