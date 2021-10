Hinterbliebener Sohn zollt verstorbenem "Sex and the City"-Star Willie Garson Tribut

Kurz nach dem Tod seines Vaters schrieb Nathen in einer Hommage: "Ich liebe dich so sehr, Papa. Ruhe in Frieden. Ich bin so froh, dass du all deine Abenteuer mit mir teilen und so viel erreichen konntest. Ich bin so stolz auf dich. Ich werde dich immer lieben, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass du dich in dein eigenes Abenteuer begibst. Du wirst immer bei mir sein."