Lucy, Simon und Ruthie: Was wurde aus den mittleren „Himmlische Familie“-Geschwistern?

Im Alter von 14 Jahren wurde Jessica Biel durch ihre Rolle der Mary Camden in der Fernsehserie „Eine himmlische Familie“ bekannt. Von 1996 bis 2006 gab sie die Pfarrerstochter in der konservativen TV-Show über eine protestantische Familie. Von allen Darstellern hat Biel seit ihrer Zeit in der Serie die erfolgreichste Karriere hingelegt. Doch was wurde eigentlich aus den mittleren Geschwistern des Camden-Clans, Lucy, Simon und Ruthie? David Gallagher David Gallagher war bereits mit zwei Jahren erstmals als Model in der Werbung zu sehen. 1996 ergatterte er die Rolle des Simon Camden in der „Himmlischen Familie“, im Alter von elf Jahren. Heute ist Gallagher 41. Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Von 2003 bis 2004 war er vorübergehend mit „Transformers“-Star Megan Fox liiert.

Nicht alle würden den ehemaligen Kinderdarsteller heute auf den ersten Blick wiedererkennen. Das Aussehen des Schauspielers hat sich deutlich verändert - nicht zuletzt dank seines rasierten Kopfes und Vollbartes. Nach seinem Ausstieg bei „Eine himmlische Familie“ hat sich Gallagher weiterhin der Schauspielerei gewidmet und beliebte Serien wie „Criminal Minds“, „Vampire Diaries“ und einige „CSI“-Folgen zu seinem Portfolio hinzugefügt. Er arbeitet auch als Synchronsprecher. Unter anderem verlieh Gallager Charakter „Riku“ in mehreren „Kingdom Hearts“-Videospielen seine Stimme. So sieht David Gallagher heute aus:

Beverley Mitchell Heute 45 Jahre alt, war Beverley Mitchell gerade einmal 15, als sie für die Rolle der Lucy Camden besetzt wurde. Während ihrer Zeit bei der Serie schloss sie 2000 die Highschool ab. Seit 2008 ist die gebürtige Kalifornierin mit Steuerberater Michael Cameron verheiratet, mit dem sie seit 2001 zusammen ist. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Der jüngste Spross kam 2020 zur Welt.

In letzter Zeit war sie nicht allzu oft als Schauspielerin tätig, doch es scheint, als würde Mitchell mit einem Comeback liebäugeln. In einem Video, das sie 2026 auf Facebook veröffentlichte, sagte sie, dass sich ihre Hoffnungen für das Jahr noch nicht ganz erfüllt hätten. „Ich will ehrlich sein. Ich bin mit der Erwartung ins Jahr 2026 gestartet, dass es ein großartiges Jahr wird“, erzählte Mitchell. „Es ist meine Zeit zu glänzen, und ich warte immer noch auf den großen Moment“, gab sie an. „Ich vermisse es zu schauspielern, kreativ zu sein und Charaktere darzustellen“, fügte sie hinzu. Mitchell trat zuletzt in der Serie „Keeping it real with Beverley Mitchell“ (2022) auf, in der sie ihr Muttersein thematisierte. So sieht Beverly Mitchell heute aus: