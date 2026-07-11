Schwerer Abschied von Millionen-Paradies: Katherine Heigl verkauft ihr Berghaus in Utah

Es gab Zeiten, da galt Katherine Heigl als größte Zicke Hollywoods. Ihr schlechter Ruf veranlasste sie sogar dazu, einen Therapeuten aufzusuchen. Nach wie vor gilt Heigl im Filmbusiness als „schwierig“ – ein Image, gegen das sie sich kürzlich öffentlich verteidigte.

Katherine Heigl: Ein Leben in den Bergen, statt in Hollywood

Aus dem Rampenlicht hat sich die dreifache Mutter weitgehend zurückgezogen. Bereits nach ihrem letzten Auftritt als Dr. Izzie Stevens in „Grey’s Anatomy“ im Jahr 2010 kehrte Heigl Los Angeles den Rücken. Statt bei den Reichen und Schönen in Hollywood zu wohnen, verschlug es die Schauspielerin nach Utah. Hier besitzt Heigl ein fast zehn Hektar großes Anwesen in der vergleichsweise ländlichen Stadt Oakley.

Sie habe ein Faible für Utah, erzählte sie 2014 in einem Interview mit Desert News. Gefragt, warum sie sich entschieden hatte, mit ihrer Familie in die Berge zu ziehen, sagte sie: „Ich hatte immer von einem Grundstück in den Bergen geträumt. Ich dachte, eines Tages werde ich in den Bergen leben, eine Hütte in den Bergen haben. Und wir haben uns so ziemlich überall umgesehen.“ Heigl geriet regelrecht ins Schwärmen, als sie sagte: „Ich meine, vielleicht bin ich voreingenommen, aber ich glaube wirklich, dass es in ganz Amerika keinen schöneren Ort gibt. Utah ist einfach wunderschön. So wunderschön, das Wetter ist perfekt, es gibt keine extremen Temperaturen im Sommer oder Winter, und die Menschen sind wirklich nett, zuvorkommend, bodenständig und normal. Wir haben dieses kleine Paradies entdeckt und ich habe dort oben mit dem Hausbau angefangen, noch bevor ich verheiratet war.“

Nun schwebt ihr aber offenbar eine Veränderung vor. Denn wie berichtet wird, hat die 47-Jährige ihre geliebte Berg-Villa zum Verkauf angeboten.