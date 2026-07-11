Fremdgehen ohne Trennung: Promi-Beziehungen, die Seitensprünge überlebten

Die Welt trauert um Musik-Ikone Bonnie Tyler. Die Sängerin ist am 8. Juli 2026 im Alter von 75 Jahren verstorben. Bis zu ihrem Tod war sie mit dem ehemaligen Olympiasportler Robert Sullivan verheiratet, den sie 1970 in einem Nachtclub kennengelernt hatte. Über ihre Ehe erzählte die Musikerin einmal, dass beide Ehepartner in jungen Jahren untreu gewesen waren. Damals sagte sie: „Ich würde so etwas heute nicht mehr dulden und würde es auch nicht von ihm erwarten, aber das war in den 70ern. Ich war ohne ihn unterwegs. Er hatte sein eigenes Unternehmen, und wir konnten nicht zusammen reisen. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, aber wenn man das alles durchsteht, wird man stärker.“ Mehr über Bonnie Tylers Ehe erfahren Sie hier:

Bonnie Tyler und ihr Mann sind nicht die einzigen Promis, deren Ehe trotz Untreue oder entsprechenden Gerüchten nicht zerbrach. Hier noch einige prominente Beispiele: Ozzy und Sharon Osbourne 1982 ließen sich der im vergangenen Jahr verstorbene Kult-Rocker Ozzy Osbourne und seine Managerin Sharon Arden, die mit der Hochzeit auch seinen Nachnamen annahm, trauen. Die beiden haben drei erwachsene Kinder. 2016 setzte ein mutmaßlicher Seitensprung des Rockstars der Ehe beinahe ein Ende. Damals wurde dem „Black Sabbath“-Star eine Affäre mit der Friseurin Michelle Pugh nachgesagt. Seine Frau soll den untreuen Sänger daraufhin kurzerhand vor die Tür gesetzt haben. Nach mehreren Wochen folgte die Versöhnung. Auch wenn sich Sharon Osbourne gegenüber der Zeitung Telegraph über die wiederholte Untreue ihres Mannes beschwerte. „Da war nicht nur eine Frau. Es waren sechs“, sagte sie. „Er hatte Frauen in allen möglichen Ländern.“ Doch seine Affären wurden Ozzy offenbar immer wieder verziehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JOE KLAMAR Sharon und Ozzy Osbourne blieben bis zum Tod des Sängers verheiratet

Jay-Z und Beyoncé Als es im Jahr 2014 zwischen Jay-Z und Beyoncés Schwester Solange Knowles angeblich in einem Aufzug zu einer Auseinandersetzung kam, während seine Frau zusah, wurden Spekulationen um eine angebliche Ehekrise bei den beiden Musiksuperstars laut. Drei Jahre später gestand der Rapper in einem Interview mit der New York Times erstmals offen, dass er seine Frau Beyoncé tatsächlich betrogen hat. „Es gibt Zeiten, in denen will man einfach nur überleben. Deshalb wechselt man in den Überlebens-Modus. Und was passiert dann? Du legst all deine Emotionen ab. Man wird emotional kühl und spürt keine Verbindung mehr zu seiner Frau. In meinem Fall war es wirklich hart. Und es kam zur Untreue“, erzählte Jay-Z über seine Affäre, die auch Beyoncé auf ihrem Album „Lemonade“ an vielen Stellen besingt. Eine Therapie habe ihm und Beyoncé schließlich geholfen, ihre Eheprobleme wieder in den Griff zu bekommen und eine Scheidung zu vermeiden, so Jay-Z.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANGELA WEISS / ANGELA WEISS Auch Beyoncé wurde von Ehemann Jay-Z betrogen

Bill und Hillary Clinton 1998 sorgte der ehemalige US-Präsident Bill Clinton für einen der wohl skandalträchtigsten Seitensprünge der Geschichte. „Ich hatte keinen Sex mit Monica Lewinsky“, leugnete Clinton damals die Affäre mit seiner ehemaligen Praktikantin Lewinsky. Die Berichterstattung über die außereheliche Romanze des Politikers führten zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens durch das amerikanische Repräsentantenhaus. Auf Druck von Medien und Öffentlichkeit sah sich Clinton schließlich gezwungen, zuzugeben, dass er Oralsex mit Lewinsky hatte. Bill Clintons Ehefrau Hillary Clinton hielt trotz allem zu ihrem Mann. Das Paar ist seit 1975 verheiratet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/MARK MARLOW Bill und Hillary Clinton blieben trotz Skandal zusammen

David und Victoria Beckham Auch die seit 1999 verheirateten Beckhams sind vor Krisen nicht gefeit. 2003 behauptete David Beckhams ehemalige Assistentin Rebecca Loos, eine Affäre mit dem ehemaligen Profi-Kicker gehabt zu haben. Als Monate später Fotos veröffentlicht wurden, die den Sportstar zusammen mit Loos in einem Nachtclub in Madrid zeigten, brodelte die Gerüchteküche. „Victoria ist schockiert“, behauptete damals ein Insider, der jedoch betonte: „Ich denke aber nicht, dass sie ihn verlassen wird.“ David Beckham selbst bestritt die Anschuldigungen stets. Und auch Victoria Beckham hielt trotz Affären-Gerüchten zu ihrem Mann. Im Juli 2026 feiern die Beckhams ihren 27. Hochzeitstag. Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick Die bis dahin skandalfreie Ehe von Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick geriet ins Wanken, als Broderick 2008 ein Seitensprung mit einer 25-jährigen Frau nachgesagt wurde. Ganze drei Monate soll die Affäre zwischen dem Schauspieler und einer Jugendberaterin angedauert haben - während Parker mit dem Dreh des „Sex and the City“-Films beschäftigt war.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / EDUARDO MUNOZ Affären-Gerüchte belasteten die Ehe von Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick