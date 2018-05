Jessica Biel rechnet mit "Himmlischer Familie" ab

Im Alter von 14 Jahren wurde Jessica Biel durch ihre Rolle der Mary Camden in der Fernsehserie "Eine himmlische Familie" bekannt. Von 1996 bis 2006 gab sie die Pfarrerstochter in der konservativen TV-Show über eine protestantische Familie. Nun gestand die Schauspielerin, dass sie damals immer wieder mit ihrer Rolle gehadert hat.

Biel über rebellische Phase bei "Eine himmlische Familie"

Schon beim Casting habe sie Zweifel daran gehabt, ob sie tatsächlich dazu gemacht sei, eine der Hauptfiguren – und dann auch noch die Tochter eines Pfarrers - in der TV-Serie zu spielen. Obendrein sei sie durch den Vertrag stark eingeschränkt worden, was für sie während der Pubertät nicht immer einfach gewesen sei.

"Ich denke, dass ich diesen Einschränkungen und Grenzen aus verschiedenen Gründen definitiv entgegengewirkt habe. Wir mussten wirklich in den Grenzen einer religiösen Familie bleiben und das benötigte viel Unterricht und wenn du 14, 15, 16 Jahre alt bist, dann kommst du zu einem Punkt an dem du denkst, oh man, ich möchte irgendetwas anderes tun“, erzählte Biel nun im Awards Chatter Podcast.

Irgendwann habe sie angefangen zu rebellieren und die Regeln zu brechen.

"Ich wollte nur meine Haare schneiden oder sie färben, aber ich konnte nicht, weil ich an diesen Vertrag gebunden war", erinnert sie sich. "Ich habe dann meine Haare abgeschnitten und dafür ordentlich Ärger bekommen."