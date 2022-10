Herzogin Meghans "sehr peinliche" Kindheitserfahrung

In ihrem "Archetypes"-Podcast plauderte Herzogin Meghan jetzt √ľber eine ihr tief in Erinnerung gebliebene Kindheitserfahrung. Ein "sehr peinlicher" Moment, wie sie zugibt. Als Teenagerin begleitete die Ex-Schauspielerin ihre Mama Doria Ragland in ein koreanisches Nackt-Spa.

"Jene, die noch nie in so einem Spa waren, sollten wissen, dass es eine sehr peinliche Erfahrung f√ľr ein M√§dchen in der Pubert√§t ist, weil man einen Raum mit Frauen im Alter von 9 bis 90 Jahren betritt, die alle nackt herumlaufen und darauf warten, ein K√∂rperpeeling auf einem dieser Tische zu bekommen, die alle in einer Reihe stehen", erz√§hlt Meghan.

Alles, was ich wollte, war ein Badeanzug. Was man √ľbrigens nicht darf", erinnert sie sich.

Schlussendlich konnte die ehemalige "Suits"-Darstellerin den Tag aber doch noch genießen, da sie sich dieser Erfahrung geöffnet hat.