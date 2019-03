Herzogin Meghan verliert nächste Angestellte

In Sachen Personal hat Herzogin Meghan kein Glück: Nachdem bereits drei enge Mitarbeiter ihren Dienst bei der Herzogin quittiert haben, soll nun eine weitere, enge Angestellte der 37-Jährigen gekündigt haben.

Herzogin Meghan verliert enge Vertraute

Amy Pickerill wurde erst vergangenes Jahr zur stellvertretenden Sekretärin der Herzogin von Sussex ernannt. Eingestellt wurde sie von Prinz Harry höchst persönlich und wurde bereits als Anwärterin für den Privatsekreterärinnen-Posten gehandelt. Doch daraus wird wohl nichts: Berichten zufolge soll Pickerill nun ihre Kündigung eingereicht haben.

Wie die Daily Mail berichtet, hatte die persönliche Assistentin die Aufgabe, Meghan in das königliche Leben einzuführen und sie bei der Umsetzung ihrer Wohltätigkeitsprojekte, wie der Veröffentlichung ihres Charity-Kochbuchs "Together: Our Community-Cookbook", zu unterstützen.