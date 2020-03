Meghan und Harry mit Standing Ovations empfangen

Letzter Termin

Ihren aller Voraussicht nach letzten Termin absolvieren die beiden am Montag (9. März) beim Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey in London. Ein Pflichttermin für die königliche Familie, zu der sie schließlich noch gehören. Ihren "Dienst" quittieren Meghan und Harry zugunsten von weniger öffentlichem Druck und mehr Privatsphäre mit Ende März.

Schluss mit "Königlicher Hoheit"

Im Jänner kündigten die beiden an, sich von ihren royalen Aufgaben teilweise zurückzuziehen und "finanziell unabhängig" zu werden. Später einigte man sich mit dem Königshaus jedoch auf einen klaren Bruch. Demnach verzichtet das Paar von April an auf die Anrede "Königliche Hoheit" und nimmt keinerlei offizielle Aufgaben mehr für die Royals wahr. Dazu zählen auch auch Harrys militärische Ränge, was ihn Berichten zufolge besonders schmerzt.

Seit November halten sich Meghan und Harry mit Sohn Archie Harrison Mountbatten Windsor überwiegend in Kanada auf, was auch nach dem offiziellen Ausstieg vorerst so zu bleiben scheint.