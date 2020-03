Herzogin Meghan stattete Theater einen Besuch ab

Eine atemberaubende Szenerie bot sich, als Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) anlässlich des Endeavour Fund Awards in London auftraten. Hand in Hand durch Regen, der im Blitzlichtgewitter wie tausend Diamanten glitzerte, legten die Sussexes ein bemerkenswertes Comeback nach ihrer Zeit in Kanada hin. Der "Megxit" schien für einen Moment vergessen.

Während ihres ersten Aufenthalts in Großbritannien seit dem Rücktritt besuchte Meghan vor der Abendveranstaltung auch das National Theatre. Dessen Schirmherrschaft wurde ihr Mitte Januar 2019 von Queen Elizabeth II. (93) anvertraut. Diese war zuvor selbst 45 Jahre lang die Patronin des großen Theaterhauses. Dass die Frau von Prinz Harry (35) auch am Nachmittag bereits gut gekleidet unterwegs war, beweisen mehrere Schnappschüsse auf Instagram.