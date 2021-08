Knallhart: Selbst diese versöhnliche Geste ihres Vaters ignorierte Meghan

Wieder einmal wendet sich ein gekränkter Thomas Markle an die Presse. In der Vergangenheit hatte der Vater von Herzogin Meghan immer wieder über sein zerrüttetes Verhältnis zu seiner Tochter in Interviews gejammert. Nun erhebt er einmal mehr Vorwürfe gegen Harrys Ehefrau, nachdem Meghan angeblich einen gut gemeinten Annäherungsversuch von ihm eiskalt ignoriert haben soll.

Meghan soll Geschenk ihres Vaters ignoriert haben

Zu Meghans 40. Geburtstag soll der ehemalige Lichtregisseur seiner Tochter einen Blumenstrauß geschickt und damit nach den Streitigkeiten in der Vergangenheit einen Versöhnungsversuch gewagt haben. Doch Meghan soll das Geschenk ignoriert haben, so Thomas Markle.

Er habe besondere Blumen mit Symbolkraft gewählt, so Thomas Markle gegenüber TMZ. Demnach soll der Strauß aus einem Duzend roter und zwei gelben Rosen bestanden. Die beiden gelben Blumen sollten seine Enkelkinder Archie und Lilibet symbolisieren, zu denen er ein Verhältnis aufbauen möchte, so Meghans Vater, der seine Enkelkinder eigenen Angaben zufolge bis jetzt noch nicht kennengelernt haben soll.